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27 июля 2025 в 06:27

Стало известно, сколько детей потеряли кров из-за атак ВСУ на ДНР

Омбудсмен Морозова: тысячи детей остались без крова в ДНР из-за атак ВСУ

Последствия обстрела ДНР Последствия обстрела ДНР Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

В ДНР тысячи детей остались без крыши над головой из-за атак ВСУ, заявила уполномоченный по правам человека Дарья Морозова в интервью РИА Новости. По ее словам, с начала конфликта погибли 247 детей и более тысячи получили ранения разной степени тяжести.

С 2014 и по сегодняшний день от действий ВСУ на территории ДНР (в том числе на освобожденных территориях) погибли 247 детей, ранения различной степени тяжести получил 1021 ребенок. Тысячи ребят лишились крова над головой. Потеряли родителей, друзей, — рассказала он.

Морозова подчеркнула, что многие дети потеряли семьи и друзей, а также были вынуждены покинуть свои дома. Она отметила, что передача Киеву современного высокоточного вооружения от западных стран не улучшила ситуацию — наоборот, усугубила её, усилив разрушения и страдания мирного населения Донбасса.

В четверг, 24 июля, стало известно о взятии российскими войсками Новоэкономического и Зверево в ДНР. В Минобороны России сообщили, что в операции участвовали военные группировки войск «Центр».

Военкор Александр Коц уверен, что это позволит перерезать снабжение ВСУ. По его словам, ВС России также смогут занять выгодные позиции в районе Красноармейска (Покровска) и Мирнограда — последних крупных городов, подконтрольных украинской армии на «условном Центральнодонецком направлении».

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