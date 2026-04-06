Экс-адвокат отца Кунгурова высказалась о повторной проверке смерти певца

Семья заслуженного артиста России Евгения Кунгурова не сможет добиться возбуждения уголовного дела при повторном расследовании обстоятельств его смерти, заявила NEWS.ru экс-адвокат отца певца Маргарита Гаврилова. По ее словам, в трагическом событии нет никакого состава преступления.

Я не верю ни одному слову из того, что говорит представитель [семьи Кунгуровых] по уголовному делу, потому что я веду гражданское дело Евгения Кунгурова. Смерть очевидная. Однозначный суицид. Александр Иванович Бастрыкин (председатель СК РФ. — NEWS.ru) имеет свойство реагировать на публикации в средствах массовой информации дополнительными проверками, что он и сделал. Она закончится тем, что будет повторно или третично вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события и состава преступления. Мне безумно жалко родителей. Это лишняя нервотрепка. Состава преступления там нет. Это моя точка зрения, — высказалась Гаврилова.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет и прокуратура начали новые проверки обстоятельств гибели Евгения Кунгурова, который ушел из жизни весной 2024 года. Инициатором повторного расследования выступил отец певца Виктор Кунгуров.