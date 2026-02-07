Предтечино, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 февраля

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 7 февраля? Что происходит у Александровки, Белицкого, Волчанска, Веролюбовки, Гришино, Гуляйполя, Дробышево, Закотного, Константиновки, Красного Лимана, Новодмитровки, Никифоровки, Ильиновки, Озерного, Предтечино, Покровска, Радьковки, Удачного, Харькова и Шахово и Яровой?

WarGonzo

По информации Telegram-канала WarGonzo, на Красноармейском направлении ВС РФ продвигаются в районе Белицкого.

«Идут бои за Кучеров Яр. На Константиновском направлении войска РФ продвигаются вдоль трассы Т-0504 и перерезают участок вдоль дороги в районе Предтечино. Есть продвижение на дачах восточнее Константиновки. Продолжаются бои в районе железнодорожного вокзала и в восточной части Константиновки. На Краснолиманском направлении ВС РФ ведут бои за Сосновое и в районе Александровки. Войска РФ продвигаются в микрорайоне Коммунальный в Красном Лимане, расширяют зону контроля севернее Масляковки. На Северском участке есть продвижение в лесах южнее Озерного, а также в районе Никифоровки у Федоровки Второй. Харьковский фронт. На Волчанском направлении войска РФ атакуют противника в лесах в районе Графского и Симоновки», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Два майора»

На Харьковском направлении ВС РФ ведут тяжелые бои и продвигаются на нескольких участках, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«В Харьковскую область для исправления ситуации на фронте переброшены подразделения отдельного рейнджерского полка ССО. ВСУ отмечают активизацию российских войск севернее и западнее Красноармейска (Покровска). Идут бои у Родинского и в районе Гришино. Ночью ВС России организовали массированный налет по энергетике Украины. Среди целей — знакомые по прежним ударам названия, но теперь по концентрации сил поражения по объектам и по аналогии с прежними недавними ударами можно предположить, что идет полный демонтаж ТЭС и крупных подстанций», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Славянском направлении идут активные боевые действия в населенном пункте Александровка, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«ВС РФ зачищают лесопосадки в районе Святогорска, ведем зачистку в Ставках, к западу от Кировска зачистили лесной массив. Расширили зону контроля от трассы Кировск —Красный Лиман. Под нашим контролем Пиньков Яр. Севернее Масляковки ВС РФ расширили зону контроля. Константиновское направление. ВС РФ продвигаются в районе вокзала в Константиновке. Северо-западнее Константиновки постепенно разрушаем логистику ВСУ. На Харьковском направлении на Волчанском участке без изменений в ЛБС», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

