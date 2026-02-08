Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 05:50

«Вам не жалко своих?»: беженка рассказала, как ВСУ убили людей в Родинском

Беженка Хачатрян: ВСУ до освобождения Родинского убивали жителей за еду

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы Украины совершали преступления против мирного населения в населенном пункте Родинское ДНР до его освобождения, рассказала в беседе с РИА Новости беженка Анаит Хачатрян. По ее словам, украинские военные расстреливали жителей и забирали у них еду.

Собеседница агентства утверждает, что ВСУ выводили людей на улицу и убивали с целью завладения продуктами. Вместе с ней в доме проживало 14 человек, включая 12 соседей. По словам женщины, аналогичные случаи происходили и по соседству — в гараже, где находился погреб, также были расстреляны местные жители.

Я у них спрашивала: вам не жалко своих убивать? Они мне в ответ сказали, что свои все выехали, а остались только ждуны, — рассказала она.

После освобождения Родинского российскими войсками 27 декабря, Хачатрян вышла на позиции 55-й дивизии морской пехоты. Бойцы разместили ее в безопасном месте, оказали необходимую помощь и позже эвакуировали в тыл.

Ранее беженцы из Ямполя рассказали, что ВСУ стреляли в местных жителей в подвале, препятствовали их эвакуации и занимались мародерством. По их словам, украинские солдаты буквально выпотрошили каждый дом. Они крали телевизоры, мопеды, мотоциклы и даже такую мелочь, как грабли, тяпки.

беженцы
еда
мирные жители
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Онищенко оценил эпидемическую ситуацию с гриппом в России
В Институте Пушкина озвучили, сколько слов в русском языке
Глава РФПИ раскрыл, без чего Европа не выживет в будущем
«Вам не жалко своих?»: беженка рассказала, как ВСУ убили людей в Родинском
«Пчелы должны нести мед»: Ани Лорак поддержала проект против фонограмм
Многомиллионные гонорары, смерть близких на Украине, СВО: как живет Маршал
Аферисты начали обманывать россиян через установку домофонов
Названы наиболее успешные для ВС РФ участки фронта в зоне СВО
«Никакой пользы нет»: требования к рекламе энергетиков в РФ ужесточатся
НАТО и ЕС уличили в желании продолжать конфликт на Украине
Череда болезней, инсульт, слова об СВО: как живет солистка «Город 312» Ая
Финский аэропорт могут закрыть из-за отсутствия туристов из РФ
Тигренок в Приморье провел «смертельную драку» с травинкой
В Москве в ходе реставрации здания найден огромный клад
День святого Валентина в ГД предложили переименовать и сделать плюшевым
Атаки на Белгородчину 8 февраля: блэкаут, Гладков под обстрелом, детали
В России для новорожденных введут новые тесты на редкие болезни
Раскрыты перспективы для ВС России после освобождения Поповки
«Тупиковая позиция»: в ГД дали оценку намерениям Зеленского на ДНР
Громкие взрывы раздались в Одессе после воздушной тревоги
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.