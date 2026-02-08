«Вам не жалко своих?»: беженка рассказала, как ВСУ убили людей в Родинском Беженка Хачатрян: ВСУ до освобождения Родинского убивали жителей за еду

Вооруженные силы Украины совершали преступления против мирного населения в населенном пункте Родинское ДНР до его освобождения, рассказала в беседе с РИА Новости беженка Анаит Хачатрян. По ее словам, украинские военные расстреливали жителей и забирали у них еду.

Собеседница агентства утверждает, что ВСУ выводили людей на улицу и убивали с целью завладения продуктами. Вместе с ней в доме проживало 14 человек, включая 12 соседей. По словам женщины, аналогичные случаи происходили и по соседству — в гараже, где находился погреб, также были расстреляны местные жители.

Я у них спрашивала: вам не жалко своих убивать? Они мне в ответ сказали, что свои все выехали, а остались только ждуны, — рассказала она.

После освобождения Родинского российскими войсками 27 декабря, Хачатрян вышла на позиции 55-й дивизии морской пехоты. Бойцы разместили ее в безопасном месте, оказали необходимую помощь и позже эвакуировали в тыл.

Ранее беженцы из Ямполя рассказали, что ВСУ стреляли в местных жителей в подвале, препятствовали их эвакуации и занимались мародерством. По их словам, украинские солдаты буквально выпотрошили каждый дом. Они крали телевизоры, мопеды, мотоциклы и даже такую мелочь, как грабли, тяпки.