Мошенники придумали новую схему с ежемесячными выплатами

Мошенники стали все чаще прибегать к новой схеме, в рамках которой они предлагают россиянам проверить доплаты к ежемесячным выплатам, предупредили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта. Цель злоумышленников — установить на устройство жертвы вредоносное программное обеспечение, которое крадет данные банковских приложений, передает РИА Новости.

Описание схемы. В соцсетях рекламируется бот или приложение: «Узнайте, на сколько повысилась ваша единая денежная выплата (ЕДВ) в феврале». После установки вредоносное ПО крадет данные банковских приложений или внедряет шпионские модули, — говорится в сообщении.

Уточняется, что преступники также нередко пользуются специальным Telegram-ботом. Он запрашивает данные СНИЛС, ИНН и номер карты жертвы якобы для проверки права на февральскую индексацию.

Ранее мошенники начали использовать подмену номера для звонков россиянам, маскируясь под короткие номера известных банков. Зная доверие клиентов к этим номерам, злоумышленники пытаются выманить персональные данные и деньги.