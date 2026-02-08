«Беззаконие»: в Госдуме сравнили Украину с островом Эпштейна Депутат Шеремет: Зеленский превратит Украину в подобие острова Эпштейна

Президент Украины Владимир Зеленский обрекает страну на продолжение военного конфликта, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, которые передает РИА Новости, Зеленский превращает Украину в подобие острова американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Зеленский, подстрекаемый коллективным Западом, фактически саботирует мирные переговоры своими провокационными заявлениями, пытаясь тем самым превратить страну в [подобие] острова Эпштейна, где царит беззаконие и произвол, — сказал Шеремет.

Ранее в рассекреченных документах по делу Эпштейна упоминалось имя Зеленского. В электронном письме, датированном 2024 годом, содержалось предположение о его возможной причастности к вывозу женщин и детей с территории страны, а также о его связях с модельным агентом Жан-Люком Брюнелем.

До этого Зеленский заявлял, что с февраля 2022 года Украина якобы потеряла 55 тыс. военнослужащих убитыми, а значительное число числятся пропавшими без вести. Эти данные резко контрастируют с оценками российских властей — глава МИД РФ Сергей Лавров в декабре заявлял, что потери ВСУ давно превысили миллион человек