Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 18:27

Молодоженов из России заселили на пепелище вместо райского отеля на Бали

Прилетевших на Бали российских туристов заселили в сгоревший отель

Читайте нас в Дзен

Молодоженов из России заселили на пепелище вместо забронированного отеля на Бали, сообщает Telegram-канал SHOT. Заплатив за номер в отеле Desa Harmonis в районе Улувату 95 тыс. рублей за 15 ночей, Валерия и Иван обнаружили на месте курортного комплекса разруху.

Как выяснили туристы, пожар на вилле произошел еще в новогоднюю ночь. Гость неправильно запустил фейерверк, и он поджег соломенную крышу. Примечательно, что даже после пожара в официальных соцсетях отеля сотрудники продолжали публиковать фотографии и видео, создавая иллюзию идеального отдыха.

Администрация отеля, по словам пары, не проинформировала их об инциденте, сославшись на невозможность связаться с ними. Россиянам пришлось самостоятельно искать и оплачивать альтернативное жилье. Позже они смогли вернуть деньги за испорченный отпуск, а обслуживавшее их турагентство выплатило дополнительную компенсацию в размере 15 тыс. рублей.

Ранее две россиянки отравились после посещения кафе пожилой супружеской пары на Пухкете, где им принесли испорченный том-ям. У туристок появились признаки тяжелого отравления: их мучили сильная рвота, высокая температура, скачки давления, а также онемение языка и конечностей.

Бали
отели
пожары
туристы
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Башкирии рыбаки спасли куницу с капканом на лапе
Молодоженов из России заселили на пепелище вместо райского отеля на Бали
«Беззаконие»: в Госдуме сравнили Украину с островом Эпштейна
«Комплекс уничтожения»: на Западе забеспокоились из-за подразделения ВС РФ
ЛДП Японии одержала победу на досрочных парламентских выборах
В Петербурге арестовали поставщика «некромантов»
В ГД рассказали о новшествах при получении налогового вычета по ипотеке
В Китае прошел парад пингвинов в галстуках и бабочках
«День святого Валентина — все»: в России отменят 14 февраля? Что известно
В России повысили тариф на холодную воду
Адабашьян рассказал о работе с Ефремовым над новым спектаклем
Коростелев четвертый, Непряева упала: фото первых выступлений россиян на ОИ
Грузовик на скорости влетел в россиян на популярном курорте
Шестилетний шумахер выехал на встречку и устроил ДТП
Слив системы отопления начался в Белгороде после крупной аварии
Квартиру Сабурова отдадут Долиной? Новости о депортации комика 8 февраля
Евродепутат раскрыл планы Брюсселя на создание армии
Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Глава аппарата премьера Британии подал в отставку из-за друга Эпштейна
В Новой Москве больше 10 пенсионеров увезли из пансионата в больницу
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Не успеваю покупать капусту. Научилась жарить оладьи — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса
Общество

Не успеваю покупать капусту. Научилась жарить оладьи — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.