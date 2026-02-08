Молодоженов из России заселили на пепелище вместо райского отеля на Бали Прилетевших на Бали российских туристов заселили в сгоревший отель

Молодоженов из России заселили на пепелище вместо забронированного отеля на Бали, сообщает Telegram-канал SHOT. Заплатив за номер в отеле Desa Harmonis в районе Улувату 95 тыс. рублей за 15 ночей, Валерия и Иван обнаружили на месте курортного комплекса разруху.

Как выяснили туристы, пожар на вилле произошел еще в новогоднюю ночь. Гость неправильно запустил фейерверк, и он поджег соломенную крышу. Примечательно, что даже после пожара в официальных соцсетях отеля сотрудники продолжали публиковать фотографии и видео, создавая иллюзию идеального отдыха.

Администрация отеля, по словам пары, не проинформировала их об инциденте, сославшись на невозможность связаться с ними. Россиянам пришлось самостоятельно искать и оплачивать альтернативное жилье. Позже они смогли вернуть деньги за испорченный отпуск, а обслуживавшее их турагентство выплатило дополнительную компенсацию в размере 15 тыс. рублей.

