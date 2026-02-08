Зимняя Олимпиада — 2026
Стало известно о состоянии генерала Алексеева после покушения

ТАСС: генерал Алексеев находится в тяжелом состоянии после покушения

Владимир Алексеев Владимир Алексеев Фото: МО РФ
Состояние генерал-лейтенанта Владимира Алексеева после покушения в Москве оценивается как тяжелое, но стабильное, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах. Согласно его сведениям, в настоящее время угрозы для его жизни нет.

Состояние тяжелое, стабильное. Угрозы жизни нет, в сознании, — говорится в сообщении.

Ранее в Москве задержали предполагаемого пособника покушения на Алексеева. Также было установлено местонахождение Серебрицкой. По данным следствия, она выехала на Украину.

Кроме того, в Дубае был задержан непосредственный исполнитель покушения Любомир Корба. Он был передан российской стороне при содействии партнеров ОАЭ. На опубликованных кадрах видно, как Корба спускается по трапу самолета, закованный в наручники.

По данным источников, украинка Зинаида Антонюк, участвовавшая в покушении на Алексеева, сменила фамилию при получении российского гражданства. В декабре 2025 года 54-летняя женщина также заселилась в дом, где проживает генерал-лейтенант, чтобы следить за ним.

