Никакого подхода и расстойки! Творожные «Гнёздышки» с джемом — нежные, рассыпчатые, просто объедение

Никакого подхода и расстойки! Пеку творожные «Гнёздышки» с джемом — нежные, рассыпчатые, просто объедение. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для уютного чаепития или быстрого завтрака. Его необычность в том, что из обычного творога получается рассыпчатое песочное тесто, а в каждом «гнёздышке» прячется ароматный джем, который при выпечке превращается в густую, тягучую начинку. Получается обалденная вкуснятина: золотистые, румяные корзиночки с хрустящими краями и мягкой, тающей во рту серединкой, внутри которой — сладкий сюрприз из ягодного джема. Ванильный аромат наполняет кухню, а печенье исчезает со стола быстрее, чем остывает.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, 200 г муки, 100 г сахара, 1 ч. ложка разрыхлителя, ванилин, щепотка соли, густой джем (абрикосовый, клубничный или любой любимый). Творог разомните с мягким маслом, добавьте яйцо, сахар, соль и ванилин. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Сформируйте небольшие шарики, в центре каждого сделайте углубление, выложите туда немного джема. Выпекайте при 190 градусах 15–20 минут до румяного цвета. Подавайте, посыпав сахарной пудрой.

