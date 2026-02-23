Соединяю творог с маком — через 15 минут на столе целая тарелка рулетиков к чаю: без теста

Соединяю творог с маком — через 15 минут на столе целая тарелка рулетиков к чаю! Никакого теста для них не нужно, только лаваш. Вкус получается очень гармоничным и немного напоминает домашние сырники.

Для приготовления понадобится: 1 тонкий лаваш, 300 г мягкого творога (5–9%), 50 г мака, 1 яйцо, 3 ст. л. сахара (или по вкусу), ванильный сахар, щепотка соли, 1 ст. л. сливочного масла для смазывания.

Рецепт: мак залейте кипятком, накройте крышкой и оставьте на 10 минут, затем слейте лишнюю воду. В миске соедините творог, запаренный мак, яйцо, сахар, ванилин и соль. Тщательно разомните вилкой или пробейте блендером до однородной кремообразной массы. Лаваш разверните, равномерно распределите по нему творожную начинку тонким слоем. Плотно сверните лаваш в рулет. Нарежьте его на порционные кусочки шириной 3–4 см. Выложите рулетики на противень срезом вверх. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 15 минут до золотистого цвета.

