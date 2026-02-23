Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 20:46

Соединяю творог с маком — через 15 минут на столе целая тарелка рулетиков к чаю: без теста

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Соединяю творог с маком — через 15 минут на столе целая тарелка рулетиков к чаю! Никакого теста для них не нужно, только лаваш. Вкус получается очень гармоничным и немного напоминает домашние сырники.

Для приготовления понадобится: 1 тонкий лаваш, 300 г мягкого творога (5–9%), 50 г мака, 1 яйцо, 3 ст. л. сахара (или по вкусу), ванильный сахар, щепотка соли, 1 ст. л. сливочного масла для смазывания.

Рецепт: мак залейте кипятком, накройте крышкой и оставьте на 10 минут, затем слейте лишнюю воду. В миске соедините творог, запаренный мак, яйцо, сахар, ванилин и соль. Тщательно разомните вилкой или пробейте блендером до однородной кремообразной массы. Лаваш разверните, равномерно распределите по нему творожную начинку тонким слоем. Плотно сверните лаваш в рулет. Нарежьте его на порционные кусочки шириной 3–4 см. Выложите рулетики на противень срезом вверх. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 15 минут до золотистого цвета.

Ранее стало известно, как просто приготовить творожные лепешки: пачка творога, яйцо и три ложки муки — объединяем и запекаем.

Проверено редакцией
Читайте также
Куриные рулетики «Подарок» с черносливом и орехами: выкладываю в форме свертков — идеально для праздничного ужина
Общество
Куриные рулетики «Подарок» с черносливом и орехами: выкладываю в форме свертков — идеально для праздничного ужина
Мой фаворит среди всей домашней выпечки — творожный рулет с яблоками: до чего же он ароматный
Общество
Мой фаворит среди всей домашней выпечки — творожный рулет с яблоками: до чего же он ароматный
Салат с ананасами уже не удивляет! Попробуйте «Изумруд» с виноградом, сыром и миндалем — нежнее и интереснее
Общество
Салат с ананасами уже не удивляет! Попробуйте «Изумруд» с виноградом, сыром и миндалем — нежнее и интереснее
Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество
Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Смаженки с творогом по старинному рецепту: мягкие, пышные, с нежной начинкой и золотистыми бортиками
Общество
Смаженки с творогом по старинному рецепту: мягкие, пышные, с нежной начинкой и золотистыми бортиками
рулеты
рецепты
творог
лаваш
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вертолету пришлось приземлиться в опасном месте ради спасения пациентки
Российским скалолазам разрешили выступать на международных турнирах
Матч КХЛ прервали из-за угрозы атаки беспилотника
Женщина едва не стала жертвой смертельно опасной змеи
Задержание экс-посла Британии в США попало на видео
Похищенный сын украинского авторитета обратился к общественности
Украина осталась без словацкой электроэнергии
На «неработающей АЗС» в Николаеве прогремел взрыв
Мужчина пытался спасти кота, но погиб сам
За пять часов над Россией сбили 45 вражеских БПЛА
«Знакомы лишь с 10–20%»: биолог подтвердил малоизученность Мирового океана
Бывшего посла Великобритании задержали из-за Эпштейна
Трамп бросил конгрессу вызов из-за пошлин
Более 20 силовиков погибли во время беспорядков в Мексике
«Всегда занято»: Басков рассказал о личной жизни
Самый трогательный момент ОИ, «турбодипломатия» Ирана: что будет дальше
Зеленский сорвался на Залужного после критики в свой адрес
Сотникова вернулась на лед через три недели после родов
«Отправить войска»: Сийярто подвел итоги заседания совета глав МИД стран ЕС
Для фанатов «Уэнсдея» приготовили сюрприз в преддверии третьего сезона
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.