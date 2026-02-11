Зимняя Олимпиада — 2026
Пачка творога, яйцо и три ложки муки — объединяем и запекаем: простой рецепт лепешек

Фото: D-NEWS.ru
Открыт рецепт самых простых творожных лепешек: полезный завтрак или перекус, который готовится за 15 минут из трех ингредиентов! Пачка творога, яйцо и три ложки муки — объединяем и запекаем.

Лепешки можно готовить как сладкими, так и солеными! Для сладкого варианта понадобится: 1 пачка творога (200 г, лучше 5-9%), 1 яйцо, 3 ст. л. муки, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, ванилин. Для соленого: творог, яйцо, мука, щепотка соли, черный перец, сушеный укроп или чеснок.

Разогрейте духовку до 180°C. В миске разомните творог вилкой до однородности. Добавьте яйцо, сахар (или соль и специи) и хорошо перемешайте. Постепенно всыпьте муку и замесите мягкое, слегка липнущее к рукам тесто. Если оно слишком влажное, можно добавить еще немного муки. Противень застелите пергаментом. Разделите тесто на две равные части и сформируйте две круглые лепешки. Выпекайте в разогретой духовке 20-25 минут до появления румяной корочки по краям. Дайте лепешкам немного остыть на противне — они станут плотнее.

Ранее стало известно, как приготовить творожную запеканку «Облачко»: после выпекания остается нежной, а не резиновой.

