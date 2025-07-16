Мясников призвал делать мигрантам прививки перед въездом в Россию Врач Мясников призвал делать мигрантам прививки перед въездом в Россию

Мигрантов необходимо вакцинировать до въезда в Россию, чтобы предотвратить вспышки инфекционных заболеваний, заявил в беседе с НСН врач и телеведущий Александр Мясников. Специалист отметил, что в стране растет заболеваемость менингококковой инфекцией, в том числе среди трудовых мигрантов.

Все вспышки инфекционных болезней зависят от мигрантов. Я много лет работал в международной организации по миграции... Почему у нас этого не делают, я не знаю, но для въезда в США нужны вакцины от кори и так далее, это абсолютно правильно, — подчеркнул он.

Мясников также добавил, что в России наблюдается увеличение случаев менингококковой инфекции, которая раньше была основной проблемой для детей, но теперь затрагивает и взрослых.

Врач Андрей Осипов ранее рассказал, что первыми признаками опасной для жизни менингококковой инфекции, как правило, становятся повышенная температура и быстро распространяющаяся сыпь. Он отметил, что при инфекции нарушается свертываемость крови.