Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября Харченко: нормы приема в вузы на платной основе изменятся с 1 сентября в России

С 1 сентября в России вступает в силу закон о госрегулировании платного приема в вузы. Инициатива затронет все 749 головных университетов и 540 филиалов, включая коммерческие (около трети от общего числа), отметила в беседе с РИА Новости заместитель главы думского комитета по науке и высшему образованию Екатерина Харченко. По ее словам, новые правила направлены на повышение качества образования и баланс с рынком труда.

Закон наделяет правительство правом устанавливать стоимость обучения, определять квоты на платные места и утверждать перечень специальностей. Контролировать выполнение планов приема будут 18 профильных федеральных ведомств — учредителей вузов. Речь не идет о сокращении набора на популярные специальности (экономика, юриспруденция), а о создании конкурса даже на платные места и обеспечении востребованности выпускников, добавила Харченко. Ключевая цель закона — ликвидировать дисбаланс между образованием и запросами рынка труда.

Речь идет о трудоустройстве, потому что мы должны готовить специалистов, которые востребованы на рынке труда. Мы не можем позволить себе <…> готовить специалистов, которые не востребованы, — подчеркнула Харченко.

До конца 2025 года правительство разработает и утвердит постановление с четкими критериями для вузов, определяющими их право на максимальное количество платных мест. Парламентарий уточнила, что регулирование существовало и ранее, но в более мягкой форме, а теперь станет обязательным.

