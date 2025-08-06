Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 17:31

С женщинами поделились секретом здоровья после 50 лет

Circulation: привычка чаще вставать со стула укрепляет здоровье сердца

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Регулярные подъемы со стула в течение дня могут положительно влиять на сердечно-сосудистую систему женщин в возрасте, сообщает NewsMedical со ссылкой на исследование Калифорнийского университета в Сан-Диего. В эксперименте участвовали женщины с избыточным весом и ожирением, переживающие менопаузу. Их разделили на три группы: первая получала общие рекомендации, вторая старалась меньше сидеть, а третья делала акцент на частые подъемы с места во время сидячей работы.

Наибольшие улучшения в работе сердца были зафиксированы в третьей группе. За три месяца участницы стали вставать в среднем на 25 раз больше в день, что привело к снижению диастолического давления на 2,24 мм рт. ст. Хотя это изменение не достигло клинически значимого уровня, даже небольшое снижение давления может быть полезным для женщин с возрастными рисками сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее терапевт Андрей Кондрахин заявил, что хождение без обуви оказывает положительное влияние как на физическое состояние, так и на психологическое благополучие человека. Специалист объяснил, что контакт босых ног с различными поверхностями вызывает стимуляцию кожных покровов стоп. Подобное воздействие представляет собой естественный массаж рефлекторных зон, который благотворно влияет на работу всего организма.

здоровье
женщины
исследования
ученые
сердце
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Покиньте чат»: лжеброкеров можно вычислить по трем фразам
ВС России отразили атаку ВСУ по Ростовской области
«Действительно опасен»: врач предостерегла от сна в одной позе
Вакцина по ОМС? Гинцбург — о революционном лекарстве от рака
Полицейский-вуайерист попался своим коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.