С женщинами поделились секретом здоровья после 50 лет

Регулярные подъемы со стула в течение дня могут положительно влиять на сердечно-сосудистую систему женщин в возрасте, сообщает NewsMedical со ссылкой на исследование Калифорнийского университета в Сан-Диего. В эксперименте участвовали женщины с избыточным весом и ожирением, переживающие менопаузу. Их разделили на три группы: первая получала общие рекомендации, вторая старалась меньше сидеть, а третья делала акцент на частые подъемы с места во время сидячей работы.

Наибольшие улучшения в работе сердца были зафиксированы в третьей группе. За три месяца участницы стали вставать в среднем на 25 раз больше в день, что привело к снижению диастолического давления на 2,24 мм рт. ст. Хотя это изменение не достигло клинически значимого уровня, даже небольшое снижение давления может быть полезным для женщин с возрастными рисками сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее терапевт Андрей Кондрахин заявил, что хождение без обуви оказывает положительное влияние как на физическое состояние, так и на психологическое благополучие человека. Специалист объяснил, что контакт босых ног с различными поверхностями вызывает стимуляцию кожных покровов стоп. Подобное воздействие представляет собой естественный массаж рефлекторных зон, который благотворно влияет на работу всего организма.