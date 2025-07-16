Онищенко раскрыл, когда в России был спад заболеваемости менингитом Онищенко: в период COVID-19 в России был спад заболеваемости менингитом

В период пандемии COVID-19 в России был зафиксирован спад заболеваемости менингитом, заявил NEWS.ru эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, это связано с активными мерами профилактики, которые вводились в то время.

Ситуация, которая происходит, имеет и свои закономерности, и свои агрессии в поведении противоэпидемических мероприятий. Дело в том, что, как и всякая инфекция, она имеет свою периодичность. И с точки зрения заболеваемости [менингитом], наиболее высокой она была в 2018 году, где-то в промежутке между 2017, 2018 и 2019 [годом] она шла в гору. Был период спада, но он был благодаря тому, что меры по профилактике COVID-19 как респираторной инфекции совпадают с профилактикой менингококковой инфекции, — сказал Онищенко.

Он уточнил, что, несмотря на разную природу заболеваний (COVID-19 вызван вирусом, а менингит — бактериями) передача осуществляется воздушно-капельным путем. По словам эпидемиолога, ограничения в период распространения коронавируса вмешались в процесс роста заболеваемости менингококковой инфекцией.

Менингит всегда воспринимался в том числе как заболевание детей, потому что любая инфекция с воздушно-капельным механизмом передачи прежде всего ложится на первые годы жизни. И в данном случае структура заболеваемости продолжается: большая часть — это детское население, и на втором месте со значительным отставанием — взрослое население. Правда, за 2022–2024 годы ситуация поменялась, и доминируют взрослые. Но это вовсе не значит, что что-то изменилось в возбудителе, это все-таки вопрос, который нужно дополнительно изучить, — добавил Онищенко.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что мигрантов необходимо вакцинировать до въезда в Россию, чтобы предотвратить вспышки инфекционных заболеваний. По его словам, в стране растет заболеваемость менингококковой инфекцией, в том числе среди трудовых мигрантов.