Сырский признал критическую ситуацию на трех участках фронта Сырский: ВСУ испытывают трудности на Покровском и Добропольском участках фронта

Вооруженные силы Украины испытывают серьезные трудности на трех участках фронта, заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский на совещании по итогам деятельности армии в июле. По его словам, которые приводит пресс-служба Генштаба ВСУ, речь идет о Покровском (под Красноармейском ДНР), Добропольском (северо-запад ДНР) и Новопавловском (запад ДНР и восток Днепропетровской области) направлениях.

Провел совещание по итогам деятельности Вооруженных сил Украины в июле. <…> Самая сложная ситуация — на Покровском, Добропольском, Новопавловском направлениях, — заявил главком ВСУ.

Ранее родственники бойцов 158-й ОМБр ВСУ обвинили командование в использовании солдат как «живого щита». По их словам, военнослужащих бросили в бой под Сумами, пока элитные части зарабатывали награды.

До этого военный эксперт Борис Рожин предположил, что своим заявлением о новой тактике Вооруженных сил РФ главнокомандующий украинской армией Александр Сырский доказал, что позиции ВСУ существенно ухудшились. По его словам, российская армия не только расширяет зону наступления, но и атакует украинских солдат сразу в нескольких местах.