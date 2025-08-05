Проститутка в канаве и черепашки на свалке: дикие ЧП за день

Проститутка в канаве и черепашки на свалке: дикие ЧП за день

Под Новосибирском группа дебоширов убила юношу из автомата, привезенного с СВО, в Балашихе мужчина застрелил мигрантку-проститутку из дедовского ружья, в Твери на помойке нашли 10 больных черепах — NEWS.ru рассказывает про громкие новости из рубрики «Происшествия» за день.

Дебоширы убили 19-летнего юношу в селе

В селе Усть-Тарка Новосибирской области убили 19-летнего парня, который стал случайным участником конфликта. Пуля попала в спину молодого человека и ранение оказалось смертельным.

Задержаны трое человек, включая 31-летнюю женщину. Последняя не стреляла, но именно ей, по версии следствия, принадлежало оружие, из которого стрелял ее 20-летний знакомый. Автомат, как утверждают в прокуратуре, она купила полтора года назад у вернувшегося с СВО военного.

Местные жители рассказали журналистам, что подозреваемая Светлана купила дом в Усть-Тарке недавно, но уже успела прославиться дурными выходками. В том числе она собирает вокруг себя очень криминогенное общество. Ранее кто-то из этой компании неоднократно пугал оппонентов неким автоматом.

«Три дня назад они вышли за ограду и стреляли в небо из автоматов. Приезжала полиция, но толку ноль. Они вообще с Чистоозерного», — рассказали местные жители.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мужчина убил проститутку

В ночь на 2 августа в подмосковной Балашихе местный житель Сергей Синицин, по версии следствия, застрелил мигрантку-проститутку. Также, как утверждают правоохранители, он пытался убить ее напарницу, но та успела спасти себя от выстрела и выбежать из квартиры.

Следствие считает, что обвиняемый вывез на своем автомобиле тело мертвой девушки и сбросил в реку Черную, желая скрыть следы преступления. Ружье было выброшено в лесном массиве.

После обнаружения тела погибшей и орудия преступления подозреваемый был задержан по горячим следам. Известно, что неподалеку от реки, где, предположительно, Синицин оставил труп, живут его родственники. Мужчину арестовали на два месяца.

На помойке нашли свыше 10 черепах

В Твери на одной из городских свалок обнаружено более 10 детенышей среднеазиатских сухопутных черепах, находящихся в критическом состоянии, сообщили зоозащитники. По их словам, рептилии могут не выжить без срочной помощи.

Черепахи, скорее всего, страдают герпесной пневмонией. Зоозащитники предполагают, что рептилий выбросили заводчики, так как их лечение требует значительных временных и финансовых затрат.

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