Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 17:17

«Он никого не пускал»: общественница о пенсионере, жившем с 80 кошками

Общественница Баранова: живший с 80 кошками пенсионер никого к себе не пускал

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Скончавшийся пенсионер из Орехово-Зуево, который завел более 80 кошек в квартире, никого не пускал к себе, рассказала NEWS.ru общественный деятель Анна Баранова. По словам женщины, она предлагала мужчине стерилизовать животных, поскольку их «надо тоже куда-то девать».

Как и что у него в квартире — никто не знал. Он никого не пускал. Я ему сказала: «Давай, надо кошек стерилизовать». Кормить — это хорошо, но животных надо тоже куда-то девать, — убеждена Анна.

Она вспомнила, что сам владелец квартиры точно не знал, сколько у него питомцев. Некоторое время общественница приносила ему корм в обмен на одну из кошек, которую она в дальнейшем стерилизовала. Однако в какой-то момент мужчина перестал выходить на связь. При этом Анна беспокоится за судьбу кошек, которые не выживут на улице.

Эти животные на улице не выживут. В течение месяца это будет смерть. Они не приспособлены, они не знают, как мышку поймать. Они в шоковом состоянии, — добавила она.

Ранее появилась информация, что пенсионер из Орехово-Зуево завел более 80 кошек в квартире, в которой не было света и воды. Недавно он умер, и теперь волонтеры ищут приют для оставленных без надзора питомцев.
Подмосковье
Орехово-Зуево
кошки
животные
волонтеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
РФ сняла запрет на РСМД. Европа в ужасе: теперь «Орешник» ударит по НАТО?
Штормовой ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Мужчина ради свадьбы 17 раз принудил невесту к занятию проституцией
В Сети появилась карта продвижения ВС России в Днепропетровской области
В Чечне усилили борьбу с фейками в соцсетях
Разбившего голову туриста эвакуировали с горы Белуха на вертолете Ми-8
Пьяный россиянин угнал машину бабушки, пока она лежала в реанимации
ВСУ обстреляли из HIMARS химический завод в Горловке
Известный актер из фильма «Солнечный удар» скончался перед днем рождения
Самый толстый россиянин может умереть в Нижнем Новгороде
Булгур с курицей в сливочном соусе: быстрый ужин за 30 минут
Россиянина похитили за отказ отдать 2,3 млн рублей
Манул Молния стал Борисом и сменил место прописки
«Думал, фейерверк»: юношу убили из купленного у бойца СВО оружия
«Кульминация репрессий режима»: в МИД РФ отреагировали на приговор Гуцул
Рогов рассказал, чем обернутся для Зеленского потери в Сумской области
Аналитик заявил о создании ВСУ рекламного женского подразделения
Экономист назвал последствия переезда госкомпаний из Москвы в регионы
Трамп похвастался, как в НАТО работают по его указке
Раскрыто число пострадавших в ДТП с маршруткой в Дагестане
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.