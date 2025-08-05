«Он никого не пускал»: общественница о пенсионере, жившем с 80 кошками Общественница Баранова: живший с 80 кошками пенсионер никого к себе не пускал

Скончавшийся пенсионер из Орехово-Зуево, который завел более 80 кошек в квартире, никого не пускал к себе, рассказала NEWS.ru общественный деятель Анна Баранова. По словам женщины, она предлагала мужчине стерилизовать животных, поскольку их «надо тоже куда-то девать».

Как и что у него в квартире — никто не знал. Он никого не пускал. Я ему сказала: «Давай, надо кошек стерилизовать». Кормить — это хорошо, но животных надо тоже куда-то девать, — убеждена Анна.

Она вспомнила, что сам владелец квартиры точно не знал, сколько у него питомцев. Некоторое время общественница приносила ему корм в обмен на одну из кошек, которую она в дальнейшем стерилизовала. Однако в какой-то момент мужчина перестал выходить на связь. При этом Анна беспокоится за судьбу кошек, которые не выживут на улице.

Эти животные на улице не выживут. В течение месяца это будет смерть. Они не приспособлены, они не знают, как мышку поймать. Они в шоковом состоянии, — добавила она.

Ранее появилась информация, что пенсионер из Орехово-Зуево завел более 80 кошек в квартире, в которой не было света и воды. Недавно он умер, и теперь волонтеры ищут приют для оставленных без надзора питомцев.