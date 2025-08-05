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05 августа 2025 в 13:55

«Там жесть»: под Москвой вскрыли квартиру пенсионера почти с сотней кошек

В Орехово-Зуево вскрыли квартиру умершего пенсионера, который жил с 80 кошками

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Пенсионер из Орехово-Зуево завел более 80 кошек в квартире, в которой не было света и воды, сообщает корреспондент NEWS.ru. Недавно он умер, и теперь волонтеры ищут приют для оставленных без надзора питомцев. По предварительной информации, мужчина был бывшим сотрудником регионального управления по борьбе с экономическими преступлениями, подполковником в отставке.

По словам местных жителей, в квартире отключены все коммуникации: нет воды, электричества, отопления. Кошек сейчас подкармливают добровольцы. Соседка по имени Анна рассказала, что с мужчиной происходило неладное на протяжении 10 лет, а на днях он пропал.

Я начала бить тревогу, почему он не выходит на связь. Весной он уже чуть не умер. Я смогла дозвониться до его племянника, мы с ним зашли в квартиру, а он (сосед. — NEWS.ru) помер. Там жесть, — отметила женщина.

Знакомая Анны добавила, что в доме, в котором жил пенсионер, девять этажей. По ее словам, невыносимый запах чувствовался практически в каждой квартире.

Многоквартирный дом, девять этажей, все соседи стонут — там стоит невыносимый запах, — подчеркнула она.

Неблагополучная квартира попала в поле зрения волонтеров еще в 2020 году, тогда они организовали сбор средств и помогли стерилизовать практически всех хвостатых. Но, вероятно, мужчина продолжал подбирать животных с улицы, поскольку в квартире появились котята. Сейчас там много больных котов, есть слепые и те, которые уже не ходят. Добровольцы продолжают искать для них новые семьи.

Ранее в поселке Большая Ижора около 80 кошек оказались запертыми в доме без должного ухода из-за того, что хозяйка приюта «Тимошка» была госпитализирована с онкологическим заболеванием четвертой стадии. Волонтеры пытаются помочь брошенным животным, они регулярно приезжают кормить кошек и даже смогли пристроить некоторых из них.

пенсионеры
кошки
Орехово-Зуево
волонтеры
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Екатерина Укушева
Е. Укушева
Александр Финохин
А. Финохин
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