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07 июля 2025 в 18:38

Около 80 кошек оказались одни из-за рака четвертой стадии у хозяйки

В Ленинградской области хозяйка приюта ослепла и оставила 80 кошек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В поселке Большая Ижора около 80 кошек оказались запертыми в доме без должного ухода, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. Все из-за того, что хозяйка приюта «Тимошка», существующего с 2010 года, госпитализирована с онкологическим заболеванием четвертой стадии.

Волонтеры пытаются помочь брошенным животным, они регулярно приезжают кормить кошек и даже смогли пристроить несколько из них. Однако судьба большинства питомцев остается нерешенной. Состояние самой хозяйки приюта резко ухудшилось — она полностью потеряла зрение и не может самостоятельно себя обслуживать.

Ранее эксперты рассказали, что домашние питомцы, включая кошек и собак, способны испытывать сильную тоску при разлуке с хозяевами. Специалисты рекомендуют владельцам внимательно следить за поведением животных, чтобы вовремя заметить признаки стресса. У собак тревожное состояние часто выражается через постоянный лай.

До этого зоопсихолог Светлана Капустина в беседе с NEWS.ru рассказала, что наиболее эффективным способом дать кошке лекарства является использование специального прибора — таблеткодавателя, который можно приобрести в ветеринарной аптеке. Устройство позволяет аккуратно поместить лекарство в пасть животному.

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