Потерпевшие выступили в суде по делу о теракте в «Крокусе»

Потерпевшие выступили в суде по делу о теракте в «Крокусе»

Часть потерпевших по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» выступила на заседании 2-го Западного окружного военного суда в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на участника процесса. Обвиняемым слова не дали.

Сегодня в суде опросили группу потерпевших, примерно 10 человек. В будущем будут приглашать также группами потерпевших. Обвиняемым на данной стадии слова не давали, — поделился собеседник.

По данным источника, суд опрашивает потерпевших, изъявивших желание выступить. Всего по делу проходит около двух тысяч человек. Ранее большинство согласилось ограничиться показаниями, которые они дали во время следствия. Как отметили некоторые участники после заседания, слушать рассказы очевидцев «было страшно».

Ранее фигурант дела Умеджон Солиев предложил выплатить по одной тысяче рублей в качестве компенсации каждому из 127 потерпевших. По данным следствия, обвиняемый снабжал исполнителей нападения: он привез оружие из Дагестана в Москву и передал его, а также обеспечил террористов взрывчаткой и компонентами для изготовления СВУ.