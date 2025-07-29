Роспотребнадзор раскрыл шансы распространения лихорадки чикунгунья в России

Эпидемиологическая опасность распространения лихорадки чикунгунья в России отсутствует, сообщает Роспотребнадзор. По данным ведомства, в стране нет подходящих условий для циркуляции возбудителя инфекции, передает ТАСС.

В Российской Федерации нет эпидемиологической опасности для распространения инфекции в связи с отсутствием условий для формирования местной циркуляции возбудителя в популяции переносчиков, — пояснили в надзорном органе.

В Роспотребнадзоре отметили, что на сегодняшний день в России не зафиксированы даже привозные случаи лихорадки чикунгунья, а в пунктах пропуска работает система «Периметр». Профильные учреждения ведомства ведут постоянный мониторинг, изучают состав комаров, оценивают их численность и инфицированность.

Ранее надзорный орган сообщал, что держит на контроле информацию о вспышке лихорадки чикунгунья в Китае. По его информации, в городе Фошань провинции Гаундун на юге Китая растет число случаев заражения.

По словам иммунолога Ольги Радаевой, лихорадка чикунгунья, которая передается через укусы комаров, приводит к болям в суставах и мышцах. Кроме того, последствием заражения может стать сыпь.