Роспотребнадзор сделал заявление по вспышке лихорадки чикунгунья Роспотребнадзор держит на контроле данные о вспышке лихорадки чикунгунья в КНР

Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке лихорадки чикунгунья в Китае, сообщили в пресс-службе ведомства. В России случаи завоза инфекции не зарегистрированы, эпидемиологической опасности для ее распространения нет.

По имеющейся информации, в городе Фошань провинции Гаундун на юге Китая растет число случаев заражения лихорадкой чикунгунья. Роспотребнадзор держит на контроле данную информацию, — рассказали в пресс-службе.

Накануне, 19 июля, сообщалось, что число заразившихся лихорадкой чикунгунья в городе Фошань провинции Гуандун возросло примерно до 1,2 тысячи человек. Данные предоставили три районных управления здравоохранения.

По состоянию на 18 июля 1161 случай заражения был зафиксирован в районе Шуньдэ. Это около 97% от общего числа заболевших и в 2,4 раза больше по сравнению с 15 июля, когда заболевших насчитывалось 478.

Инфицированные переносят заболевание в легкой форме, однако власти города приняли меры предосторожности, чтобы не допустить масштабной эпидемии. С 19 по 20 июля в районах Фошаня стартовала масштабная санитарная операция: дезинсекция охватила школы, предприятия, стройплощадки, сельскую местность и жилые дома.

По словам иммунолога Ольги Радаевой, лихорадка чикунгунья, которая передается через укусы комаров, приводит к болям в суставах и мышцах. Кроме того, последствием заражения может стать сыпь.