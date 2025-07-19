Лихорадка чикунгунья косит людей в граничащей с Россией стране В Китае число заразившихся лихорадкой чикунгунья выросло до 1,2 тысячи

Число заразившихся лихорадкой чикунгунья в городе Фошань провинции Гуандун возросло примерно до 1,2 тысячи, пишет South China Morning Post. Данные предоставили три районных управления здравоохранения.

По состоянию на 18 июля 1161 случай заражения был зафиксирован в районе Шуньдэ. Это около 97% от общего числа инфицированных и в 2,4 раза больше по сравнению с 15 июля, когда заболевших насчитывалось 478.

Все зараженные переносят заболевание в легкой форме, однако власти города приняли меры предосторожности, чтобы не допустить масштабной эпидемии. С 19 по 20 июля в районах Фошаня стартовала масштабная санитарная операция: дезинсекция охватила школы, предприятия, стройплощадки, сельскую местность и жилые дома — везде, где могли обосноваться комары и их личинки.

Ранее вирусолог Георгий Викулов сообщил, что комары — переносчики опасных лихорадок и инфекций, как правило, обитают в Ростовской и Астраханской областях, Краснодарском крае, Крыму и на Северном Кавказе. Он отметил, что на территории Москвы и Московской области практически невозможно встретить зараженных насекомых.