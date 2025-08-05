Озвучена причина смерти худрука Электротеатра Станиславский

Причиной смерти 67-летнего художественного руководителя Электротеатра Станиславский Бориса Юхананова стала сердечная недостаточность, заявила директор театра Ирина Золина в комментарии ТАСС.

Он болел. У него была сердечная недостаточность, — уточнила Золина.

Юхананов болел в течение длительного времени, подтвердила бывший пресс-атташе театра Апполинария Юдина. Информации о времени и месте прощания с художественным руководителем в настоящий момент нет.

Ранее ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) театральный критик Григорий Заславский сообщил о смерти Юхананова. Худрук запомнился как талантливый режиссер и новатор отечественного театра. Он окончил Воронежский институт искусств по специальности «актер театра и кино» в 1979 году и ГИТИС по режиссуре в 1986 году.

Кроме того, стало известно, что из жизни ушел американский режиссер Джонатан Каплан, известный своей работой над культовым сериалом «Скорая помощь». Он скончался на 78-м году жизни в своем доме в Лос-Анджелесе.