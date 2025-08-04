Один из отцов «Скорой помощи» ушел из жизни

Режиссер из США, который пять раз номинировался на премию «Эмми», Джонатан Каплан ушел из жизни в своем доме в Лос-Анджелесе, передает портал Deadline. Он скончался в возрасте 77 лет. Его дочь уточнила, что режиссер умер из-за прогрессирующего рака печени.

Каплан получил широкую известность в том числе благодаря работе над культовым сериалом «Скорая помощь», за который он был три раза номинирован на «Эмми» в категории «Лучший драматический сериал» в 1999, 2000 и 2001 годах. Всего им были сняты десятки эпизодов популярного шоу на телеканале NBC.

Ранее стало известно, что кинорежиссер из Грузии, народный артист СССР Эльдар Шенгелая ушел из жизни в возрасте 92 лет. В 2018 году он получил премию «Ника» за лучшую картину среди государств СНГ и Балтии за фильм «Кресло». Он был известен общественности по таким работам, как «Белый караван», «Снежная сказка» и «Чудаки».

Кроме того, 1 августа в Германии скончался советский актер Виктор Бутов на 73-м году жизни. Известно, что в последние годы он проживал в Дюссельдорфе. О причинах смерти информации нет.