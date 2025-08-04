Ушел из жизни кинорежиссер, снявший «Белый караван» и «Чудаков»

Грузинский кинорежиссер, народный артист СССР Эльдар Шенгелая скончался на 93-м году жизни, передает в Facebook (деятельность в РФ запрещена) Фонд Нато Вачнадзе. Он был удостоен в 2018 году премии «Ника» за лучший фильм стран СНГ и Балтии за картину «Кресло».

С прискорбием сообщаем, что скончался Эльдар Шенгелая, — сказано в публикации.

Шенгелая стал режиссером фильмов «Белый караван» о сложных отношениях чабана и рыбачки на берегу Каспийского моря и «Снежная сказка» (1959 год). Также он снял комедию 1973 года «Чудаки» об изобретателе-самоучке, который соорудил чудесный воздушный агрегат, использующий вместо горючего силу любви.

До этого, 1 августа, в Германии умер советский актер Виктор Бутов. Последние годы 72-летний артист провел в Дюссельдорфе. Фильмография артиста насчитывает 10 киноработ. Он дебютировал в 1977 году в драме «Побег из тюрьмы» с Александром Абдуловым в главной роли. Также он сыграл Колю в фильме Станислава Говорухина «Вторжение» и короля Себастьяна в «Битве трех королей».