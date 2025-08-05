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05 августа 2025 в 20:59

Индия одобрила крупный пакет военных закупок

Индия одобрила закупку установок для ракет BrahMos и техобслуживание C-400

Фото: IMAGO/Hindustan Times/Global Look Press

Совет по оборонным закупкам Минобороны Индии утвердил приобретение вооружений на 670 млрд рупий ($7,6 млрд). Решения приняты под руководством министра обороны Раджнатха Сингха, передает ТАСС.

В перечень закупок вошли пусковые установки и системы управления огнем для ракет BrahMos, техобслуживание ЗРК С-400, а также тепловизионные прицелы для БМП. Отдельно отмечается выполнение контракта 2018 года на поставку пяти дивизионов С-400 стоимостью $5,43 млрд (около 434 млн рублей). Первый комплекс уже размещен в Пенджабе на пакистанской границе.

Сверхзвуковые крылатые ракеты BrahMos разработаны российским предприятием «НПО машиностроения» и Организацией оборонных исследований и разработок Индии. Они состоят на вооружении всех родов войск страны.

Ранее индийский премьер-министр Нарендра Моди в ходе выступления в Варанаси заявил, что армия страны нанесет по Пакистану мощный удар крылатыми ракетами BrahMos в случае террористической атаки. Оборонительные системы Индии показали большую эффективность во время операции «Синдур», отметил он. Особенно глава правительство отметил комплексы ПВО и беспилотники.

Индия
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оборона
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С-400
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