Политолог раскрыл, как Зеленский своим визитом «проклял» Харьков

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Харьков, где он записал свое очередное видеообращение, может стать для города дурным предзнаменованием, высказал мнение в разговоре с aif.ru политолог Владимир Скачко. Выражаясь образно, аналитик отметил, что украинский лидер поставил на населенном пункте «черную метку».

Есть такое суеверие, что там (города и села Украины. — NEWS.ru), где побывал Зеленский, это переходит России. <...> Такая черная метка Зеленского уже два года активно прорабатывается любителями конспирологии, — пояснил эксперт.

Ранее об оставленной Зеленским в Харькове «черной метке» также заявил политолог Сергей Марков. По его словам, все города, у стел которых фотографировался президент, перешли под контроль России.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что крупные украинские города Сумы и Харьков станут частью буферной зоны, формируемой российскими войсками. Они могут перейти под контроль ВС РФ в случае дальнейшего наступления, подчеркнул эксперт. Судьба этих населенных пунктов во многом зависит от действий украинского руководства, добавил Дандыкин.