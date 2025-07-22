Мигранты впятером насиловали официантку и получили мягкий приговор: почему?

Суд не стал изменять наказание мигрантам, обвиняемым в групповом изнасиловании официантки на пляже Владивостока. О пересмотре приговора ранее ходатайствовал прокурор. Что произошло, почему наказание понесли не все участники инцидента и по какой причине иностранцам-нелегалам не дали максимальный срок — в материале NEWS.ru.

Как произошло изнасилование

22-летняя сотрудница кафе рассказывала, что 15 июня 2024 года в конце рабочего дня к ней пристали «двое мужчин узбекской национальности». Когда она отказалась знакомиться с ними, один из них выхватил у нее телефон — девушка в тот момент разговаривала со своей матерью. После этого девушка отошла от незнакомцев, но ее схватил за руку другой мужчина, который позвал к себе двоих мигрантов, приставших к официантке на выходе из кафе.

«Я поняла, что это был сговор. Все было спланировано. Эти подошли. Втроем держали меня за руку все это время. Прошли дальше. Один ко мне подошел, начал доставать нож. Я это увидела, запаниковала очень сильно, присела на землю. Он меня пихнул, сел сверху и произнес такие слова: „Ты же понимаешь, что с тобой будет, если ты кому-то расскажешь или закричишь“. Я очень сильно на панику подсела», — рассказала пострадавшая.

В итоге над девушкой надругались трое мужчин. После к их компании присоединились еще двое. Перепуганная и истерзанная девушка подумала, что ее убьют.

«Я уже с жизнью попрощалась, у меня рассудок помутнел. Я ревела. Мне стало плохо. После этого они меня хотели куда-то забрать. Тащили за собой. Я перестала о чем-либо думать», — рассказала девушка.

Когда насильники потащили ее обратно вдоль берега, добавила официантка, она смогла сбежать от них к кафе, в котором работала. Там девушка рассказала о произошедшем охраннику. Тот увел ее в помещение для сотрудников, а мигрантов вывел из заведения.

«Я пошла к себе в домик и поняла, что продолжалось все это четыре часа. Уже было утро, рассвет. Я не поняла даже, как я уснула. Проснулась часов в 11. Ко мне пришла администратор Елена. Поговорили. Я сказала, что буду писать заявление. Мы поехали в полицию», — пересказывает события того дня девушка.

Фото: Прокуратура Приморского края

Как задержали подозреваемых

В суде за решеткой оказались четверо из числа подозреваемых. Все они были задержаны в самолете, когда компанией собрались вернуться в Узбекистан. Ни у кого из них не было легального мигрантского статуса.

«Всем четверым, заключенным под стражу, 23–24 года. Они законно прибыли в нашу страну не раньше прошлого года, однако постепенно, в период с августа 2023 года по май 2024-го, стали нелегальными мигрантами. В частности, один из них изначально не встал на миграционный учет», — сообщили в прокуратуре.

По данным СМИ, пятый подозреваемый скрывался во Владивостоке. Полиция быстро установила всех обидчиков официантки. Следователи возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании группой лиц с угрозой убийством. Позже в отношении одного из них дело было прекращено в связи с его смертью в СИЗО — его нашли мертвым в камере. По предварительным данным, он покончил с собой.

Почему суд отклонил апелляцию прокурора

В итоге мигранты получили от 5 до 5,5 года колонии общего режима, тогда как гособвинение требовало для каждого из них максимального срока — по девять лет лишения свободы.

В мае 2025 года прокуратура Приморского края обжаловала приговор и попросила дать преступникам максимально возможное наказание. Однако суд отклонил апелляционное представление, оставив сроки без изменений.

«Когда суды выносят приговор, они должны учитывать все обстоятельства дела, в том числе и отношение самих обвиняемых к совершенному преступлению: раскаивались ли они, принесли ли извинения потерпевшей, выплатили ли компенсацию причиненного вреда, как морального, так и физического», — заявил в разговоре с NEWS.ru юрист Дмитрий Григорьев.

Позднее в краевой прокуратуре сообщили, что подсудимые действительно возместили пострадавшей заявленную ею сумму морального вреда — по 150 тысяч рублей с каждого. Тем не менее прокуратура Приморья намерена оспорить решение в кассационном порядке.

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