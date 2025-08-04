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04 августа 2025 в 12:56

В СК приняли жесткое решение по семье изнасиловавших девочку мигрантов

Семью изнасиловавших девочку из Калуги мигрантов депортируют из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семью мигрантов, чьи дети совершили насилие над четырехлетней девочкой в Калужской области, депортируют из страны, сообщили в пресс-службе СК РФ. Кроме того, одного из родителей, имеющего российский паспорт, лишат гражданства РФ.

Компетентными органами уже принято решение об их депортации, а также инициирован вопрос о лишении одного из родителей, имеющего гражданство РФ, данного статуса, — говорится в сообщении.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю калужского следственного управления Марку Харламову предоставить отчет о ходе расследования. Дело взято на контроль центральным аппаратом Следственного комитета.

Ранее стало известно, что жители деревни Кривское, в которой малолетние мигранты из Таджикистана изнасиловали четырехлетнюю девочку, давно боятся за свою безопасность и жизнь. Они рассказали, что глава местной администрации якобы закрывает глаза на беспредел нелегалов.

До этого в Астане мужчина, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, напал на двух сестер, возвращавшихся из магазина, и попытался их изнасиловать. Старшей девочке — 12 лет, младшей — всего два года.

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