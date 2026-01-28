У ФАС возникли вопросы к слиянию Whoosh и «Юрент»

При объединении компаний Whoosh и «Юрентбайк.ру» возможны ограничения конкуренции, сообщается в заключении Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. Экспертиза была проведена на основе закона о защите конкуренции.

ФАС выдала заключение после ходатайства двух компаний. По информации ведомства, сделка приведет к ограничению конкуренции на рынке проката самокатов, а также сокращению числа компаний на рынке и к «усилению рыночной власти группы лиц ПАО „ВУШ Холдинг“».

