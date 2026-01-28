Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
У ФАС возникли вопросы к слиянию Whoosh и «Юрент»

ФАС усмотрела ограничение конкуренции в объединении Whoosh и «Юрент»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
При объединении компаний Whoosh и «Юрентбайк.ру» возможны ограничения конкуренции, сообщается в заключении Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. Экспертиза была проведена на основе закона о защите конкуренции.

ФАС выдала заключение после ходатайства двух компаний. По информации ведомства, сделка приведет к ограничению конкуренции на рынке проката самокатов, а также сокращению числа компаний на рынке и к «усилению рыночной власти группы лиц ПАО „ВУШ Холдинг“».

Ранее Федеральная антимонопольная служба выдала предписание группе компаний ПИК обеспечить равный доступ для всех интернет-провайдеров к инфраструктуре своих многоквартирных домов. Ведомство установило факт ограничений, которые создавали входящие в группу оператор связи «Ловител» и управляющие компании.

До этого Федеральная антимонопольная служба России выявила картель на рынке поставки медицинских изделий на сумму 4,6 млрд рублей. По данным пресс-службы ФАС, торги проходили для нужд госучреждений Воронежской области. Дело о нарушении антимонопольного законодательства возбудили в отношении ООО «Диафарм», ООО «Фарм-Групп», ООО «Айболит 36», ООО «М-Комплимед», ООО «СВ-Фарм 36».

электросамокаты
рынки
конкуренция
ФАС
