28 января 2026 в 17:27

Психолог рассказала о пользе конструкторов для детей

Психолог Резенова: конструкторы способствуют всестороннему развитию детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Конструкторы способствуют всестороннему развитию детей, заявила «Москве 24» психолог Надежда Резенова. Она отметила, что это увлечение позволяет ребенку сформировать навыки, которые пригодятся в жизни.

У нас есть познавательные процессы: внимание, мышление, память, воображение. Если они хорошо развиты, то создают отличную базу для успешной учебы. Как раз конструкторы этому и способствуют, — подчеркнула Резенова.

Она добавила, что конструкторы учат детей анализировать и самостоятельно развлекаться. По ее словам, такие игрушки развивают усидчивость и настойчивость, а также формируют привычку завершать начатые дела до конца.

Ранее психолог НИКИ детства Марина Андриенко заявила, что зависимость от гаджетов может появляться у детей из-за недостатка внимания. Она отметила, что ребенку необходимо предложить альтернативные варианты досуга: спорт, чтение, игры или прогулки.

