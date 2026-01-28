Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 17:39

«Как в аду живем»: омичи пожаловались на густой химический смог

Жители Омска пожаловались на резкий химический запах в нескольких районах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Жители Омска массово жалуются на едкий химический запах и густой смог, охвативший сразу несколько районов города, сообщает портал Om1. Резкий запах распространился по Городку Нефтяников, в центре и на Левом берегу. В местных пабликах омичи жалуются на постоянный кашель от гари на улицах Завертяева, Ядринцева, Спартаковской и Тюленина.

На Десятилетии плотный смог, как в аду живем просто, закашливаюсь второй день от гари, устала уже!написала одна из жительниц.

Несмотря на многочисленные свидетельства людей о невыносимых условиях и затрудненном дыхании, официальные данные о состоянии воздуха разнятся с ощущениями омичей. По данным Обь-Иртышского УГМС, метеорологические условия в Омске сегодня и накануне способствовали рассеиванию выбросов. Режим «Неблагоприятные метеорологические условия» (НМУ) не объявлялся.

Ранее житель Омска полгода доказывал, что он еще жив, после ошибочного признания его умершим. Покойником его признали из-за ошибки одного из учреждений здравоохранения, где неправильно провели идентификацию личности пациента. В итоге 62-летнему мужчине выплатили компенсацию морального вреда в 40 тыс. рублей.

