«Как в аду живем»: омичи пожаловались на густой химический смог Жители Омска пожаловались на резкий химический запах в нескольких районах

Жители Омска массово жалуются на едкий химический запах и густой смог, охвативший сразу несколько районов города, сообщает портал Om1. Резкий запах распространился по Городку Нефтяников, в центре и на Левом берегу. В местных пабликах омичи жалуются на постоянный кашель от гари на улицах Завертяева, Ядринцева, Спартаковской и Тюленина.

На Десятилетии плотный смог, как в аду живем просто, закашливаюсь второй день от гари, устала уже! — написала одна из жительниц.

Несмотря на многочисленные свидетельства людей о невыносимых условиях и затрудненном дыхании, официальные данные о состоянии воздуха разнятся с ощущениями омичей. По данным Обь-Иртышского УГМС, метеорологические условия в Омске сегодня и накануне способствовали рассеиванию выбросов. Режим «Неблагоприятные метеорологические условия» (НМУ) не объявлялся.

