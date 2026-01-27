Россиянин полгода доказывал, что не умер Омич в суде доказал свою принадлежность к живым и получил 40 тыс. рублей

Житель Омска полгода доказывал, что жив, после ошибочного признания его умершим, сообщила прокуратура Омской области. В итоге 62-летнему мужчине выплатили компенсацию морального вреда в общей сумме 40 тыс. руб.

Омске прокуратура в судебном порядке добилась признания живым местного жителя и взыскания компенсации морального вреда <…> в общей сумме 40 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Омича признали покойным из-за ошибочных действий учреждений здравоохранения, которые неправильно провели идентификацию личности пациента. данные заявителя были ошибочно внесены в медицинскую документацию. При этом ЗАГС произвел регистрацию факта смерти, основываясь исключительно на медсправке.

