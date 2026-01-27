Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 16:57

Россиянин полгода доказывал, что не умер

Омич в суде доказал свою принадлежность к живым и получил 40 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Житель Омска полгода доказывал, что жив, после ошибочного признания его умершим, сообщила прокуратура Омской области. В итоге 62-летнему мужчине выплатили компенсацию морального вреда в общей сумме 40 тыс. руб.

Омске прокуратура в судебном порядке добилась признания живым местного жителя и взыскания компенсации морального вреда <…> в общей сумме 40 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Омича признали покойным из-за ошибочных действий учреждений здравоохранения, которые неправильно провели идентификацию личности пациента. данные заявителя были ошибочно внесены в медицинскую документацию. При этом ЗАГС произвел регистрацию факта смерти, основываясь исключительно на медсправке.

Ранее сообщалось, что в Петровск-Забайкальском городском суде был вынесен обвинительный приговор в отношении 47-летней местной жительницы, которая в течение нескольких лет незаконно получала выплаты, предназначенные для ее умершего родственника. Женщина не сообщила о смерти дяди и распоряжалась пенсией по старости и выплатой по инвалидности по своему усмотрению.

Россия
Омская область
компенсации
умершие
