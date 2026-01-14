Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 18:22

Пикантные фото активистки ЛДПР возмутили общественность

Жители Липецкой области потребовали увольнения активистки ЛДПР из-за фото

Читайте нас в Дзен

Жители Липецкой области требуют увольнения сотрудницы избирательной комиссии Задонского района и активистки ЛДПР из-за размещенных в соцсетях откровенных фотографий, сообщает Telegram-канал Baza. Общественный резонанс вызвали снимки эротического характера, а также ее селфи на рабочем месте с удостоверением члена избиркома в руках.

Пользователи соцсетей изучили аккаунт 36-летней Натальи Богдановой, которая ранее была кандидатом в депутаты от ЛДПР, и сочли ее поведение несовместимым с занимаемой должностью. Теперь они настаивают на ее немедленном отстранении от работы в комиссии.

Ранее бывшая возлюбленная Романа Товстика Мария Эстер-Трубицына опубликовала в соцсетях фотографии, которые, по ее словам, были сделаны в особняке бизнесмена. Триатлонистка также адресовала вопрос модели Полине Дибровой, с которой сейчас живет предприниматель, спросив, разрешает ли он так «обращаться с его музыкальными инструментами», выделив снимок, где она облизывает гитару.

Кроме того, экс-жена телеведущего Дмитрия Диброва опубликовала в своем Telegram-канале фотографии фигуры после новогодних праздников. Модель продемонстрировала себя в полный рост и отметила, что возвращается к тренировкам.

ЛДПР
Липецкая область
активисты
фото
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Серый кардинал: что известно о новом тренере «Спартака» Карседо
Безруков заявил, что Золотовицкий обладал великолепным чувством юмора
В АТОР опровергли новость о нападениях ОПГ с мачете в Кении
Появились новые детали о попавшем в скандал с насилием над детьми актере
«Хайпа много, трагедии никакой»: в АТОР высказались о решении США по визам
Раскрыто, как Трамп планирует присоединить Гренландию к США
В РСТ обратились к россиянам на фоне сообщений о паузе в выдаче виз США
Ученые раскрыли, почему мужчинам плохо при температуре 37,2
В Совфеде назвали наиболее подходящего переговорщика от ЕС по Украине
Военэксперт назвал причину активизации поставок НАТО на Украину
Камамбер с грушей в слоеном тесте: нежный пирог за 25 минут!
Климатолог ответила, когда ледник Судного дня будет грозить затоплением
Во Франции назвали причину, почему не поддержат Трампа в вопросе Гренландии
Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поговорили по телефону
Стало известно, когда в России появится вакцина от рака легкого
В Госдуме оценили шансы Тимошенко стать президентом Украины
Лолита призналась, что не может прийти в себя после смерти Золотовицкого
Стало известно, кто возглавил Пушкинский музей вместо Галактионовой
Пикантные фото активистки ЛДПР возмутили общественность
«Отбиться от бандитов нам помог Кобзон»: Розовский о театре, цензуре, ИИ
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.