Пикантные фото активистки ЛДПР возмутили общественность

Жители Липецкой области требуют увольнения сотрудницы избирательной комиссии Задонского района и активистки ЛДПР из-за размещенных в соцсетях откровенных фотографий, сообщает Telegram-канал Baza. Общественный резонанс вызвали снимки эротического характера, а также ее селфи на рабочем месте с удостоверением члена избиркома в руках.

Пользователи соцсетей изучили аккаунт 36-летней Натальи Богдановой, которая ранее была кандидатом в депутаты от ЛДПР, и сочли ее поведение несовместимым с занимаемой должностью. Теперь они настаивают на ее немедленном отстранении от работы в комиссии.

Ранее бывшая возлюбленная Романа Товстика Мария Эстер-Трубицына опубликовала в соцсетях фотографии, которые, по ее словам, были сделаны в особняке бизнесмена. Триатлонистка также адресовала вопрос модели Полине Дибровой, с которой сейчас живет предприниматель, спросив, разрешает ли он так «обращаться с его музыкальными инструментами», выделив снимок, где она облизывает гитару.

Кроме того, экс-жена телеведущего Дмитрия Диброва опубликовала в своем Telegram-канале фотографии фигуры после новогодних праздников. Модель продемонстрировала себя в полный рост и отметила, что возвращается к тренировкам.