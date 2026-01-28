Незлобин рассказал, когда написал прощальное письмо Незлобин написал близким прощальное письмо во время полета

Комик Александр Незлобин оставил своим родным прощальное письмо. В интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на YouTube он рассказал, что сделал это, когда самолет с ним не мог приземлиться с первого раза.

Мы минут 25 летели в состоянии полной облачности, вокруг было облачно, ты не видишь ничего, все серое, и тебя жутко трясет, — рассказал Незлобин.

Он надеялся, что в случае авиакатастрофы появится мобильный интернет и он сможет отправить письмо. Хотя полет завершился благополучно, комик решил оставить прощальное письмо и продолжает его время от времени обновлять.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко рассказал, что Незлобин может потерять популярность из-за отсутствия в российском инфополе. По его словам, артисту грозит падение гонораров уже через пару лет.

До этого стал известен райдер Незлобина. Комик, переехавший в США, за свое выступление просит довольно скромный гонорар — пачку M&M«s, банку Red Bull, бутылку колы, bluetooth-колонку, сырную тарелку, безалкогольное пиво и 2 млн рублей.