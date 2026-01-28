Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 17:19

Экс-вице-президента ОКР объявили в международный розыск

Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Билалова объявили в розыск

Ахмед Билалов Ахмед Билалов Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова объявили в международный розыск, пишет ТАСС. Как сообщает агентство, его подозревают в мошенничестве. Следствие просит суд заочно заключить подозреваемого под стражу на два месяца либо с момента его задержания, либо экстрадиции на территорию России.

Предъявлено заочно обвинение в отношении Билалова Ахмеда Гаджиевича, 19.11.1970 г. р., в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество). <…> Объявлен в федеральный розыск, а затем — в международный розыск, — сказано в материалах дела.

Ранее МВД России объявило в розыск поэтессу Веру Полозкову, которая покинула страну в 2022 году. В правоохранительных органах сообщили, что основанием для преследования могла стать статья об оправдании терроризма. За рубежом Полозкова продолжила критиковать российскую власть и специальную военную операцию на Украине.

До этого охранник торгового центра в Санкт-Петербурге, после конфликта с которым умер молодой человек, покинул территорию России. Мужчину объявили в розыск.

