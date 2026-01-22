Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 17:34

В России объявили в розыск бежавшую поэтессу

МВД России объявило в розыск поэтессу Полозкову

Вера Полозкова Вера Полозкова Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
МВД России объявило в розыск поэтессу Веру Полозкову, которая покинула страну в 2022 году, следует из базы розыска ведомства. Согласно материалам, которые передает ТАСС, основанием для решения послужила уголовная статья, но какая конкретно — не уточняется.

Разыскивается по статье УК, — сказано в базе розыска МВД.

Полозкова покинула Россию в марте 2022 года, забрав вместе с собой детей: сыновей Федора и Савву и дочь Арину. За рубежом продолжила критиковать российскую власть и специальную военную операцию на Украине. Сначала она уехала в Индию, где прожила несколько месяцев, а затем в Грузию. Сейчас поэтесса вместе с детьми живет на Кипре. Кроме того, она финансово поддерживает ВСУ, перечисляя часть средств от концертов.

Ранее Полозкова сравнила с литературной наградой включение своего имени в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. По ее словам, минусом можно назвать то, что из-за нового статуса вынуждена сталкиваться с рядом ограничений. Так, она не может поехать в Грузию, Армению, Казахстан, Сербию и Таиланд.

Россия
МВД
розыск
поэты
экстремисты
