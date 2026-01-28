Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 17:19

Китайский Новый год отпразднуют в «Острове Мечты»

Фото: Пресс-служба «Остров Мечты»
Культурно-развлекательный кластер «Остров Мечты» 21 и 28 февраля проведет праздничную программу, посвященную китайскому Новому году. В нее войдут шоу, спектакли и не только. На площади «Москва» разместят тысячу китайских фонариков и традиционных вееров, а также фотозону с символом года — красной лошадью.

Приуроченные к празднованию китайского Нового года мероприятия — это возможность ознакомить гостей «Острова Мечты» с культурными традициями другой страны через яркие визуальные образы, музыку, театр и интерактивные форматы. Мы сделали программу максимально насыщенной, — отметила замгендиректора по маркетинговым коммуникациям парка «Остров Мечты» Екатерина Лошкарева.

Центральным мероприятием станет «Шоу гигантского дракона». Программу дополнят хореографические номера с веерами в национальных костюмах и динамичное барабанное шоу воинов-драконов. Особенной частью вечера станет спектакль «И от лисы ушел!» — оригинальная постановка по мотивам сказки о Колобке.

Для гостей пройдут тематические мастер-классы. Участники смогут расписать деревянный значок с символами Китая или создать бумажный веер, украшенный иероглифами и новогодними мотивами.

Ранее на территории «Острова Мечты» начался монтаж масштабного водного аттракциона — семейного рафтинга. Работы стартовали в рамках строительства открытого парка развлечений.

