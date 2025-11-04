Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 14:09

Стало известно, когда сдвинут срок внесения платежей за ЖКХ

Срок оплаты ЖКХ перенесут на 15 число месяца в марте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крайний срок оплаты услуг ЖКХ с 1 марта 2026 года будет перенесен с 10 на 15 число каждого месяца, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, изменение сроков сделает процесс оплаты удобнее для граждан, передает ТАСС.

Крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг изменится с 1 марта 2026 года, он будет перенесен на пять дней вперед — с 10 на 15 число каждого месяца. <...> Процесс оплаты ЖКУ [должен стать] более удобным и комфортным для наших граждан, — заявил Колунов.

Депутат подчеркнул, что многие россияне получают деньги 12–15 числа, поэтому новая дата оплаты позволит вносить платежи своевременно. Нововведение должно помочь избежать просрочек и начисления пени.

Ранее стало известно, что с 6 ноября вводятся новые административные штрафы для организаций и должностных лиц за нарушения при подготовке к отопительному периоду. Закон предусматривает для юрлиц штрафы до 40 тысяч рублей, а для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей. Инициатива направлена на повышение ответственности управляющих компаний, теплоснабжающих организаций и муниципальных руководителей за своевременную подачу тепла.

россияне
ЖКХ
счета
законы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Диктатура!»: ЕК намерена судиться с тремя членами Евросоюза из-за Украины
Психолог раскрыла причину увлечения взрослых россиян детскими игрушками
В ЕС захотели принимать новые страны на испытательный срок
Сорваны атаки ВСУ на Белгородчину в День народного единства
Стало известно, почему пляжи Каспийского моря заполонили мертвые тюлени
Украина снова получит финансы от Евросоюза
Лавина дронов, пожар и раненый мужчина в ЛНР: как ВСУ атакуют РФ 4 ноября
Шведские муниципалитеты не хотят сотрудничать с властями по миграции
В генконсульстве раскрыли детали ситуации с пропавшей в Турции россиянкой
Блогер Ефремов ответит перед судом за спонсирование ФБК с продажи кроссовок
Стало известно, когда россияне увидят самое яркое суперлуние года
Пенсионер отдал за «замену счетчиков» 12,5 млн рублей
Стало известно, когда сдвинут срок внесения платежей за ЖКХ
Прокуратура попросила снизить тюремный срок экс-главе БКФ Миримской
В Германии умер самый старый житель страны
Эффектный салат на Новый год: рецепт легендарного «Снежного вихря»
«Даже в собственной партии»: политолог указал на большой недостаток Мерца
Медиатор гитариста легендарной рок-группы продают за полмиллиона в Москве
В России появились два новых праздника: что известно, когда будем отмечать
«Изношенная сила»: в США заявили о бессилии НАТО в конфликте с Россией
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.