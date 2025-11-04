Стало известно, когда сдвинут срок внесения платежей за ЖКХ Срок оплаты ЖКХ перенесут на 15 число месяца в марте

Крайний срок оплаты услуг ЖКХ с 1 марта 2026 года будет перенесен с 10 на 15 число каждого месяца, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, изменение сроков сделает процесс оплаты удобнее для граждан, передает ТАСС.

Крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг изменится с 1 марта 2026 года, он будет перенесен на пять дней вперед — с 10 на 15 число каждого месяца. <...> Процесс оплаты ЖКУ [должен стать] более удобным и комфортным для наших граждан, — заявил Колунов.

Депутат подчеркнул, что многие россияне получают деньги 12–15 числа, поэтому новая дата оплаты позволит вносить платежи своевременно. Нововведение должно помочь избежать просрочек и начисления пени.

Ранее стало известно, что с 6 ноября вводятся новые административные штрафы для организаций и должностных лиц за нарушения при подготовке к отопительному периоду. Закон предусматривает для юрлиц штрафы до 40 тысяч рублей, а для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей. Инициатива направлена на повышение ответственности управляющих компаний, теплоснабжающих организаций и муниципальных руководителей за своевременную подачу тепла.