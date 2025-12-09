ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 14:58

Трамп оценил усилия Евросоюза в урегулировании кризиса на Украине

Трамп: ЕС много говорит об Украине, но ничего не делает для решения кризиса

ЕС много рассуждает о конфликте между Москвой и Киевом, заявил Politico американский президент Дональд Трамп. Однако, по словам хозяина Белого дома, Брюссель ничего не делает для его завершения.

Они ничего не делают. Мы говорим об Украине. Они говорят, но ничего не делают. А конфликт все продолжается, — отметил он.

До этого сообщалось, что новая стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов сигнализирует о возможном выходе страны из Североатлантического альянса, дрейфе от Европейского союза и сближении с Россией. В частности, в документе критикуются действия руководства Евросоюза. Утверждается, что европейские государства находятся на грани утраты своей идентичности.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет сравнил заявление Европарламента с требованием вывода российских войск из Крыма и Донбасса со «сбоем матрицы». По его словам, речь идет о доказательстве неспособности европейской стороны адекватно воспринимать реальность.

