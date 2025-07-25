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25 июля 2025 в 11:22

Житель Индии выдумал две страны, чтобы выдавать себя за их дипломата

Фото: IMAGO/Hindustan Times/Global Look Press

Житель Индии Харшвардхан Джайн обвиняется в создании посольства несуществующих стран — Себоргии и Вестариды, сообщает британская газета The Guardian. По ее информации, 47-летний мужчина выдавал себя за посла государств, чтобы предлагать людям трудоустройство за границей и выманивать у них деньги. Полиция уже арестовала «дипломата» и изъяла у него более $50 тысяч (3,9 млн рублей).

Индийская полиция арестовала мужчину, обвиняемого в управлении фиктивным посольством из арендованного жилого здания недалеко от Дели, — говорится в публикации.

Как уточнила газета, у Джайна также были четыре автомобиля с поддельными дипломатическими номерами. Кроме того, мужчина сфабриковал печати министерств иностранных дел разных выдуманных им государств и фотографии, где он якобы изображен с известными мировыми лидерами.

Ранее мигрант из Индии Сингх Харбиндер решил зарегистрировать товарный знак «Матушка-земля». Он хочет выпускать под ним хозяйственные товары. Мужчина приехал в Россию 30 лет назад и имеет гражданство.

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