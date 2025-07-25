Мигрант из Индии решил зарегистрировать товарный знак «Матушка-земля», сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, Сингх Харбиндер хочет выпускать под ним хозяйственные товары.

Мужчина рассказал изданию, что приехал в Россию 30 лет назад и имеет гражданство. С тех пор занимается бизнесом — производит посуду и хозтовары. Харбиндер надеется, что не получит судебных исков от певицы Татьяны Куртуковой, которая исполняет песню «Матушка-земля», так как они работают в разных сферах и никак не пересекаются.

Ранее сообщалось, что калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» получил бренд «Пираты Карибского моря». Председатель совета директоров компании Павел Победкин заявил, что они планируют выпускать под этим именем ром. Он добавил, что сейчас у компании полностью готовы техническая база, позиционирование бренда, а также стратегия по дистрибуции и продвижению нового продукта.

До этого стало известно, что российская компания «АвтоВАЗ» зарегистрировала новый товарный знак Lada Yarus. Соответствующая информация появилась в базе данных Федерального института промышленной собственности. Согласно информации в реестре, государственная регистрация торгового знака была завершена 25 июня.