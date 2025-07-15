Суд отдал бренд «Пираты Карибского моря» российскому производителю рома

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» (КЛВЗ) получил бренд «Пираты Карибского моря», сообщает ТАСС со ссылкой на решение Верховного суда России. Председатель совета директоров компании Павел Победкин заявил, что она планирует выпускать под этим именем ром.

Мы, разумеется, не могли приступить к практической реализации этого проекта (по производству рома) до окончательного определения его правового статуса. Сейчас у компании полностью готовы техническая база, позиционирование бренда, а также стратегия по дистрибуции и продвижению нового продукта, — рассказал Победкин.

В ноябре 2024 года Суд по интеллектуальным правам (СИП) отменил решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «Пираты Карибского моря / Pirates of the Caribbean», поданного компанией КЛВЗ. Высшая инстанция подтвердила законность этого решения, указав, что оно соответствует действующему законодательству, не нарушает права и интересы граждан или организаций, и обязана к исполнению всеми заинтересованными сторонами.

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