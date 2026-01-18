Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 20:09

Боец ММА Чимаев выложил фото с Адамом Кадыровым

Хамзат Чимаев Хамзат Чимаев Фото: Mathias Bergeld/Keystone Press Agency/Global Look Press
Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев опубликовал совместную фотографию с помощником главы Чечни, секретарем безопасности республики Адамом Кадыровым. Снимок опубликован в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена). Публикацию спортсмен дополнил цитатой на чеченском языке.

Пока у нас есть вера, с нами ничего плохого не случится, — написал боец.

Чимаеву 31 год. В августе он стал чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе, одолев южноафриканца Дрикуса дю Плесси. В его активе 15 побед и ни одного поражения.

Ранее в Чеченской Республике в селе Гвардейском Надтеречного района состоялось торжественное открытие нового современного спортивного комплекса Dustum. Имя объекту присвоили в честь 17-летнего Кадырова, который и выступил на церемонии в роли почетного гостя.

До этого помощник регионального главы получил новую награду. Он удостоился медали «Защитник Чеченской Республики». При этом у него уже есть ряд орденов и медалей. Среди них имеются орден «Трудовая доблесть России», звание Героя Чечни, орден «За служение религии Ислам» и другие награды.

