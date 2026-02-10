Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 13:45

Старший сын Кадырова получил новую должность

Ахмата Кадырова назначили куратором сферы образования в Чечне

Ахмат Кадыров Ахмат Кадыров Фото: minsport-chr.ru
Вице-премьер правительства Чечни Ахмат Кадыров, сын главы республики Рамзана Кадырова, получил новое назначение, об этом он написал в своем Telegram-канале. Теперь он будет курировать сферу образования в республике.

Сфера образования всегда была и остается одним из краеугольных камней развития нашего общества и государства. В связи с возложением на меня обязанностей вице-премьера Чеченской Республики, наш национальный Лидер, Глава ЧР, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров доверил мне курировать это важнейшее направление, — написал старший сын главы Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров заявил о том, что информация о дорожном происшествии с участием его сына — это вброс, созданный с использованием искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что такие ситуации демонстрируют, как легко можно обмануть людей. В связи с этим Кадыров анонсировал усиление мер по противодействию преступлениям в интернете, особенно по борьбе с распространением недостоверной информации.

До этого глава Чечни поделился кадрами совещания, проведенного его сыном, секретарем Совета безопасности Адамом Кадыровым, с руководителями силовых ведомств региона. На нем обсуждались подготовка к выборам, профилактика экстремизма и деятельность чеченских подразделений в зоне СВО.

