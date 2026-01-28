Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 11:59

Россиянину назначили срок за госизмену

Жителю Ярославля назначили 14 лет колонии за госизмену

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Ярославле вынесли приговор по делу о государственной измене местному жителю, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ. Он передавал данные о критически важных объектах Украины, за что получил 14 лет лишения свободы.

Ярославским областным судом за совершение государственной измены вынесен обвинительный приговор жителю города Ярославля Харитонову Николаю Вадимовичу, 1987 года рождения, гражданину России <...> Решением суда Харитонов Н.В. признан виновным в предъявленном обвинении и приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничению свободы сроком один год, — следует из сообщения.

Харитонов установил связь с сотрудниками украинских спецслужб через Telegram. По поручению украинской стороны он собирал и передавал информацию о стратегически значимых объектах региона. В результате этого было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Приговор пока не вступил в силу.

Ранее в Удмуртии суд приговорил 44-летнего мужчину к 18 годам тюремного заключения за передачу информации украинской разведке. Он фотографировал и снимал здание госучреждения и машины сотрудников. Наказание включает 3 года в тюрьме, остаток в колонии особого режима, штраф 100 тыс. рублей и ограничение свободы на 1,5 года.

