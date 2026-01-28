«Всего две ракеты»: военэксперт о переданном ВСУ аналоге системы «Зубр»

Переданные Вооруженным силам Украины зенитные ракетные комплексы Tempest имеют серьезный недостаток из-за малого боекомплекта, требующего частой перезарядки, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, данный аналог новой российской системы «Зубр», которая предназначена для защиты инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов, пока находится на этапе испытаний в боевых условиях.

У ВСУ нет аналога российской системы «Зубр». Американцы буквально недавно поставили ЗРК Tempest. На багги стоят две ракеты, если я не ошибаюсь, типа Hellfire, противотанковые и доработанные для стрельбы по беспилотникам. Но самое главное — там радиолокационная станция, активная фазированная антенная решетка, развернутая на четыре стороны, что обеспечивает электронное сканирование. Это достаточно серьезное преимущество. Багги делают автомобиль дешевым. Он скоростной и имеет возможности для маневрирования. Но минус в том, что всего-навсего там две ракеты. Отправлено несколько машин для испытаний, и они будут проверять, как это все работает на поле боя, — пояснил Кнутов.

Ранее индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев сообщил, что новая система «Зубр» продемонстрировала высокую эффективность в уничтожении малых целей. По его словам, она разработана специалистами «Высокоточных комплексов».