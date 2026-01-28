Российские «Герани» сожгли поезд с украинскими военными ВС России ударили «Геранями» по поезду с бойцами ВСУ в Харьковской области

Вооруженные силы России атаковали поезд с украинскими военными в Харьковской области, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», опубликовав кадры последствий удара. По данным источника, удар был нанесен при помощи дронов-камикадзе типа «Герань». В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

По информации канала, под удар попали локомотив и пассажирский вагон состава, следовавшего по маршруту Барвинково — Львов — Чоп. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что российские военные атаковали якобы мирный объект с 200 пассажирами, одно позже в Сети появились свидетельства выживших, которые называют себя бойцами ВСУ.

Ранее ВС РФ уничтожили ударные вертолеты Ми-24 и Ми-8 с помощью беспилотников «Герань». Удары пришлись вблизи аэродрома Канатово в Кировоградской области. Эти вертолеты считаются самыми ценными в арсенале ВСУ.

До этого в Минобороны сообщили, что ВС РФ за сутки поразили объекты энергетической инфраструктуры, которые использовались для обеспечения работы украинской армии. Значительная часть атак пришлась на места размещения военных и наемников в 142 районах.